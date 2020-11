17/17 ©LaPresse

"In questa situazione le previsioni per l'ultimo scorcio del 2020 e per il 2021 non possono essere che catastrofiche”, afferma Gian Primo Quagliano, presidente del Centro Studi Promotor. E spiega: "È quindi essenziale che dal Parlamento venga la proposta di un pacchetto per l'auto da inserire nella Legge di Bilancio e che questo pacchetto sia adeguato all'importanza del comparto che, con il suo indotto, vale in Italia il 12% del Pil”