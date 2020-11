7/15 Pexels

I depositi di ottobre sono cresciuti del 9,5%; in valore assoluto - su base annua - sono invece saliti di oltre 149 miliardi di euro. "Il risparmio di per sé è positivo - ha spiegato il vice direttore generale di Abi Gianfranco Torriero - e le banche devono poter contare su esso per finanziare" famiglie e imprese. "Ma come ha detto anche il governatore della Banca d'Italia Visco - continua - i depositi devono essere mobilizzati. Per questo vanno create le condizioni per poter avere maggiori investimenti e quindi un miglioramento della crescita economica"