Covid-19, Crisanti: "In Italia tanti morti perché alto numero contagi"

“L’alto numero dei morti ce lo abbiamo perché abbiamo tantissimi contagi, è molto semplice”. Lo ha dichiarato ai microfoni di Sky TG24, il virologo Andrea Crisanti, direttore di microbiologia e virologia all'Università di Padova, commentando gli ultimi numeri dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione del coronavirus in Italia (LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA). Secondo gli ultimi dati elaborati dalla Johns Hopkins University di Baltimora, uno dei più avanzati centri medici a livello internazionale, l’Italia sarebbe il terzo Paese al mondo per mortalità da Covid, dopo Messico e Iran, e il primo in Europa.

Crisanti: “Numero decessi rimarrà alto per due o tre settimane”



“Il numero dei contagi che noi identifichiamo ogni giorno coi tamponi, forse è ancora una sottostima del numero reale e comunque non credo questi numeri vadano a calare nel breve periodo, perché purtroppo il numero dei morti riflette il numero delle infezioni precedente di circa due tre settimane”, ha aggiunto l’esperto. “Quindi noi stiamo vedendo quello che le persone che si sono infettate due tre settimane fa e che purtroppo non c l'hanno fatta. Quindi questo numero sarà destinato a rimanere piuttosto alto perlomeno per due tre settimane”, ha concluso Crisanti.