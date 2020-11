Il presidente ad interim dopo la rinuncia di Gaudio e le dimissioni di Cotticelli e Zuccatelli: "I sindaci sono in viaggio, saranno a Roma a rappresentare tutta la popolazione calabrese stanca di questo carosello veneziano di cavallini imbizzarriti. Non si può giocare con la vita delle persone"

“I sindaci sono in viaggio, saranno a Roma a rappresentare tutta la popolazione calabrese stremata da questo carosello veneziano di cavallini imbizzarriti. Non si può giocare con la vita delle persone". E' quanto dice Nino Spirlì, presidente ad interim della Regione Calabria sul caso del commissario alla sanità, dopo la rinuncia di Gaudio e le dimissioni di Cotticelli e di Zuccatelli. "Il commissario ha in mano tutta l’organizzazione della sanità in Calabria, è responsabile dell’emergenza Covid, noi al momento siamo l’unica Regione che non ha un piano", ha aggiunto Spirlì (COVID, AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE).

"Abbiamo reperito posti e fondi, oltre non possiamo andare"

leggi anche Caos sanità Calabria, Conte: "Mi assumo responsabilità nomine" Parlando dell'emergenza sanitaria, il governatore pro tempore ha detto: "Ci siamo assunti come giunta e presidenza la responsabilità di andare a reperire sia posti negli ospedali che garantire i fondi per l’arruolamento di personale sanitario, però oltre quello non possiamo andare perché non abbiamo competenza”.