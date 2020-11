Covid, in 17 regioni terapie intensive oltre la soglia critica

Le criticità si riscontrano in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, P.A. Bolzano, P.A. Trento, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta. Inoltre, il monitoraggio di Agenas (Agenzia per i servizi sanitari regionali), aggiornato con i dati del 17 novembre, mostra come sia occupato da pazienti Covid il 42% dei posti in terapia intensiva in Italia, cioè il 12% oltre la soglia critica del 30%