Tampone rapido Covid, Veneto pronto a sperimentare test "fai da te"

I mini-tamponi, simili ai kit per la gravidanza, sono già in fase di studio nella regione. A partire da oggi, arrivano nei magazzini della sanità veneta i primi 5.000 per l’auto-somministrazione. Quando saranno disponibili in farmacia costeranno pochi euro. Zaia: “Sperimentazione in un paio settimane, ci lavoriamo già da tre mesi”

Il Veneto è pronto a una nuova sperimentazione nella lotta al Covid. I test “fai da te”, simili ai kit per la gravidanza, sono già in fase di studio nella regione. Il governatore Luca Zaia ha affidato il coordinamento del progetto alla Microbiologia dell'Ospedale di Treviso, diretta dal dottor Roberto Rigoli. Forma e funzionamento dei “fai da te” saranno svelati a metà settimana, durante uno dei punti stampa di Zaia nella sede della Protezione civile regionale (COVID: LO SPECIALE - TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE).

Zaia: sperimentazione test in un paio di settimane leggi anche Covid, Zaia: "Piazze piene, per colpa di pochi ci rimettiamo tutti" Il presidente del Veneto, intervistato su Radio 24, ha però anticipato alcuni dettagli sul tampone fai da te. “Penso che la sperimentazione si possa fare con velocità, nel tempo di un paio di settimane al massimo. Su questo progetto si è già lavorato almeno da tre mesi. Abbiamo seguito - ha aggiunto Zaia - la realizzazione di questo tamponcino fai da te, grande come un cotton fioc, che poi ha un suo reagente, con la solita 'saponetta'. Abbiamo già iniziato la prova in doppio con tampone molecolare sui pazienti. Dà già risultati incoraggianti, adesso si tratterà di fare la sperimentazione. I pazienti ci sono e abbiamo la massa critica per farla", ha concluso.

Come funziona il test vedi anche Covid, la percentuale positivi-tamponi effettuati è del 17,4%. I DATI A partire da oggi, arrivano nei magazzini della sanità veneta i primi 5.000 kit per l'auto-somministrazione del test. Oltre che a Treviso saranno diretti ad altre 4 o 5 Microbiologie regionali. La sperimentazione avviene "in doppio": ogni esame eseguito con il 'fai da te' viene infatti verificato sul soggetto con il classico tampone molecolare. Si tratta di un tampone da inserire nelle fosse nasali che poi va messo nel contenitore del reagente, per avere il risultato di positività o meno al SarsCov2. Il passaggio cruciale sarà la validazione da parte dell'Istituto superiore di Sanità (Iss). Superato questo step, i kit formato domestico saranno pronti per la vendita nelle farmacie.

“Cambierà la vita degli operatori sanitari” leggi anche Vaccino Covid, ecco la bozza del piano di distribuzione del Ministero Il procedimento potrebbe essere una rivoluzione nei processi di screening. "Si tratta di un test che cambierà la vita degli operatori sanitari, ma anche dei cittadini" ha detto recentemente il dottor Rigoli. "L'Iss ha una specifica sezione per la validazione dei test rapidi. Vengono valutati molti parametri, non solo quelli relativi alla specificità e sensibilità del test, ma anche la chiarezza nell'esecuzione, il fatto che non mostrino aspetti di nocività, e altri ancora. Finora hanno mostrato una grande affidabilità, oltre il 90% di sensibilità e specificità". "Quanto costeranno quando saranno disponibili ? Meno di 3 euro" risponde il microbiologo.