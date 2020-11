Covid, una app prevede quanto è rischioso un pranzo in famiglia

Il tool è stato sviluppato dai ricercatori del Georgia Institute of Technology in vista del 26 novembre, giorno del Ringraziamento. Funziona negli Stati Uniti e in alcuni paesi europei fra cui l'Italia

Non tutti i pranzi di famiglia hanno lo stesso rischio di diventare un volano per la trasmissione del contagio da coronavirus. Difficile da accettare, ma è così. Almeno secondo una app sviluppata dal Georgia Institute of Technology, per la quale se si organizza o si partecipa a un pranzo con 15 persone in provincia di Milano c'è un rischio del 55% che tra i commensali ci sia un positivo, mentre in provincia di Lecce la probabilità scende all'8%. L’applicazione si chiama Event Risk Planning Tool ed è stata messa a punto in America in vista del giorno del Ringraziamento. Permette di verificare il rischio su tutto il territorio statunitense e in alcuni paesi europei fra cui l'Italia, basandosi basato sull'incidenza dei casi in un luogo e sui dati di sieroprevalenza disponibili.

Il rischio diminuisce con i dispositivi di sicurezza approfondimento Covid, come sarà Natale 2020? Da shopping a cene, ipotesi nuove norme Il sistema, spiega la rivista Mit Tecnology Review, permette di variare anche il numero di partecipanti al pranzo o alla cena così da fare più simulazioni e prendere la decisione migliore. Si basa sull'assunzione che nessuno dei commensali viva abitualmente con le persone che si presentaranno a pranzo o a cena. "Il rischio può essere ridotto indossando le mascherine, applicando il distanziamento sociale o ritrovandosi all'aperto in gruppi più piccoli" affermano gli autori dell’app Event Risk Planning Tool. Lo strumento permette di calcolare la percentuale di rischio di contrarre il Covid partecipando a un pranzo di famiglia o comunque sedendosi a tavola con altre persone, a seconda della loro provenienza.

Come appare l'Italia nell'app - ©Ansa