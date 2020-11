Le persone in terapia intensiva sono 70 in più (ieri +116), per un totale di 3.492 . I ricoverati con sintomi aumentano di 489 (ieri +649) e sono in tutto 32.536. Il bollettino del ministero della Salute registra 27.354 nuovi contagi a fronte di 152.663 tamponi giornalieri effettuati, con la percentuale di positivi al 17,9%