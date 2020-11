Covid-19, ecco come funziona il vaccino di Pfizer e Biontech

Dopo l’annuncio congiunto delle due aziende, secondo cui il vaccino da loro prodotto è “efficace al 90%”, in base ai primi dati legati alla fase tre dello studio di sperimentazione, la comunità scientifica internazionale ha risposto positivamente alla notizia. Secondo il super esperto americano di malattie infettive Anthony Fauci, “la nuova tecnologia utilizzata, basata sull' impiego dell'Rna messaggero funziona nell'indurre la risposta immunitaria"

Uno tra i vaccini in corsa per essere definitivamente approvato nella lotta al coronavirus, quello sviluppato dall’azienda farmaceutica statunitense Pfizer, consorziata con la società di biotecnologie tedesca Biontech, è “efficace al 90%” in base ai primi dati legati alla fase tre dello studio di sperimentazione, che è ancora in corso. L’annuncio, arrivato ieri 9 novembre, da parte delle due aziende, è stato definito una “notizia incoraggiante” da Tedros Adhanom Ghebreyesus direttore dell'Oms. E l'efficacia del vaccino di Pfizer è stata giudicata "straordinaria", inoltre, da Anthony Fauci, super esperto americano di malattie infettive, secondo cui questo vaccino avrà un importante impatto sulla risposta al Covid-19. Ma come funziona, esattamente, questo vaccino?

Una tecnologia innovativa approfondimento Covid, dal Viagra ai vaccini: la storia di Pfizer e Biontech Come spiega anche un articolo del “Corriere della Sera”, il vaccino BNT162b2 (questo il suo nome scientifico), in base ad una serie di risultati preliminari, è risultato efficace al 90% dopo 28 giorni dalla prima dose e dopo sette dalla seconda, nei pazienti che hanno beneficiato della cura. Si tratta di un vaccino ad Rna, basato su una tecnologia che utilizza “le informazioni contenute nel nucleo del Sars-CoV-2 relative alla proteina Spike di cui il virus si serve per agganciare le cellule umane e penetrarle”. Il vaccino, una volta iniettato, dovrebbe riuscire a stimolare la produzione di anticorpi, proprio contro questa proteina. In particolare, il vaccino anti Covid sviluppato da Pfizer e BioNTech si basa su una delle tecnologie più innovative e avanzate, adottata allo stesso modo anche da altre due grandi aziende in corsa per l’approvazione definitiva di un vaccino sicuro ed efficace. Si tratta della tedesca Curevac e dell'americana Moderna, che nella ricerca sul vaccino collabora a stretto contatto con l'Ente statunitense di ricerca sulle malattie infettive, il Niaid, diretto proprio da Fauci, e con la Coalion for Epidemic Preparedness Innovation (Cepi). Tutti e tre questi vaccini sono arrivati ad un buon punto negli step che portano alla definitiva approvazione, tanto che stanno affrontando la terza e ultima fase della sperimentazione clinica.

I vaccini ad Rna ed il ruolo della proteina Spike approfondimento Pfizer, vaccino efficace al 90%. Von der Leyen: 300 mln di dosi per Ue I vaccini di questo tipo, ovvero ad Rna, utilizzano nello specifico la sequenza del materiale genetico del nuovo coronavirus, ossia l'acido ribonucleico (Rna), di fatto il messaggero molecolare che contiene le istruzioni per costruire le proteine del virus stesso. Utilizzare l'Rna messaggero (mRna), hanno spiegato gli esperti, è stata una scelta dettata dalla necessità di cercare di produrre vaccini anti-Covid in un lasso temporale piuttosto breve, vista l’emergenza attuale. Al momento, la risposta immunitaria ottenuta è stata definita dai medici “ottimale”. Obiettivo delle aziende farmaceutiche, come Pfizer, è quello di somministrare direttamente l'mRna che controlla la produzione di una proteina contro la quale si desidera innescare la reazione del sistema immunitario. Come detto, nel caso del virus responsabile dell’attuale emergenza sanitaria mondiale, la proteina in questione è la Spike, una sorta di artiglio molecolare utilizzato per agganciare le cellule sane e quindi invaderle. Il meccanismo, prevede che per trasportare le istruzioni ed indurre così le cellule a produrre la proteina Spike, entrino in gioco “minuscole navette”. La stessa proteina Spike è stata una delle prime ad essere individuata dai ricercatori, è ormai conosciuta ed è stato possibile osservare come il sistema immunitario umano sia perfettamente in grado di riconoscerla. Nel momento in cui tale riconoscimento avviene, le difese dell'organismo stimolano la produzione di cellule B, responsabili della produzione di anticorpi, oltre a quella di cellule T, specializzate nel distruggere le cellule infette.