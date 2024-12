Il Tso viene disposto con provvedimento del sindaco del comune di residenza o di domicilio, in qualità di massima autorità sanitaria locale. La richiesta deve essere supportata dalla proposta motivata di un medico, approvata preferibilmente da un medico del Dipartimento di Salute Mentale, o da altro medico della struttura pubblica. Entro 48 ore, un giudice tutelare deve convalidare l’ordinanza, così come eventuali richieste di rinnovo. In caso di mancata convalida da parte del giudice tutelare, il sindaco deve disporre l'interruzione del Tso in regime di ricovero ospedaliero.

Nello specifico la legge stabilisce che, se il provvedimento viene emesso dal sindaco di un comune diverso da quello di residenza del paziente, è necessario informare sia il sindaco del comune di residenza sia il giudice tutelare competente per quella circoscrizione. Nel caso di cittadini stranieri o apolidi, il provvedimento deve essere comunicato al ministero dell’Interno e al consolato competente, tramite il prefetto. Se il Tso deve essere prolungato oltre i sette giorni iniziali, o se si richiede un ulteriore prolungamento, il responsabile del servizio psichiatrico deve presentare una richiesta motivata al sindaco che ha disposto il ricovero. Il primo cittadino, a sua volta, deve informare il giudice tutelare, indicando la durata prevista del prolungamento