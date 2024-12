Introduzione

Oggi, martedì 17 dicembre, scade il termine per opporsi al pregresso del Fascicolo sanitario elettronico 2.0: vuol dire che i cittadini italiani possono togliere il consenso e non permettere il caricamento sul sistema digitale dei propri dati sanitari precedenti al 19 maggio 2020. Una prima finestra per accedere al servizio di opposizione al pregresso si è chiusa a giugno. Ecco cosa sapere