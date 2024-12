Stellantis, piano 2025 per produzione di auto in Italia. Cosa prevede

Introduzione

Si delinea il piano 2025 per la produzione di auto in Italia di Stellantis. Ad annunciarlo, dopo la dipartita dell’ormai ex ad Carlos Tavares, è stato Jean-Philippe Imparato, capo Europa del Gruppo, al tavolo riunito al Ministero delle Imprese e del Made in Italy lo scorso 17 dicembre. Ecco cosa prevede