Auto usata, dalla verifica del chilometraggio alla carrozzeria

Tenere in considerazione oltre al prezzo d’acquisto dell’auto anche i costi aggiuntivi come il passaggio di proprietà, l’assicurazione e i costi per la manutenzione. Esistono numerosi portali specializzati nella vendita di auto usate. Attenzione agli annunci con offerte dai prezzi troppo bassi o con informazioni poco chiare. Confronta le diverse piattaforme e leggi le recensioni disponibili per fare una valutazione ancora più precisa.