Codice della strada e alcol, quali sono i limiti nei Paesi europei?

Quali sono le soglie consentite per chi ha bevuto e si mette alla guida in Francia, Inghilterra, Spagna e Germania? E che pene rischia chi le supera? Anche di questo si è parlato nella puntata di "Numeri", approfondimento di Sky TG24, andata in onda il 16 dicembre

Si continua a parlare del nuovo Codice della Strada. Il testo rivisto, come voluto dal vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, tra le altre cose aggiorna gli articoli 186 e 187: cambiano e vengono rese più severe le sanzioni per chi guida in stato di ebbrezza. Il limite massimo di tasso alcolemico consentito è di 0,5 grammi per litro di sangue, che scende a zero per i conducenti professionali e per i neopatentati. Così, chi viene fermato con un tasso tra 0,5 e 0,8 g/l adesso può aspettarsi una multa tra 573 e 2.170 euro e la sospensione della patente da 3 a 6 mesi. Tra 0,8 e 1,5 g/l scatta l’ammenda tra 800 e 3.200 euro, l’arresto fino a 6 mesi e la sospensione della patente da 6 mesi a 1 anno. Chi va oltre 1,5g/l ha davanti una multa tra 1.500 e 6.000 euro, l’arresto da 6 mesi a 1 anno e la sospensione della patente da 1 a 2 anni. Tutte le violazioni comportano la decurtazione di 10 punti dalla patente e, in caso di recidiva, le sanzioni aumentano di un terzo (e raddoppiano per chi tenta di aggirare i controlli tramite dispositivi come l'alcolock, obbligatorio per chi ha subito sospensioni precedenti). Ma cosa accade invece negli altri Paesi? Anche di questo si è parlato nella puntata del 16 dicembre di Numeri, approfondimento di Sky TG24.

I limiti di tolleranza in Europa I limiti di tolleranza più bassi in Europa si riscontrano in Paesi come Norvegia, Svezia e Polonia, dove il tasso alcolemico consentito per mettersi alla guida è di 0,2, anche per i neopatentati. Allo stesso valore potrebbe arrivare a breve anche la Spagna. In Francia è di 0,5 (0,2 per i neopatentati), così come in Germania (dove però c'è tolleranza zero per i neopatentati). In Inghilterra è di 0,8.

Guida e alcol: sanzioni con 0,6 g/l Per comprendere quali sono le sanzioni che scattano negli altri Paesi è utile qualche esempio concreto. Partiamo da un tasso da 0,6 su un guidatore che non viene fermato per un incidente ma per un controllo a campione. La Francia risulta lo Stato più severo: 750 euro e niente patente per 3 anni. Poi c'è l'Italia, con 532 euro e patente sospesa da 3 a 6 mesi. In Germania si scende a 500 euro e sospensione di un mese, in Spagna (per il momento) 500 euro ma niente sospensione. Nulla in Inghilterra.

Guida e alcol: il carcere con 1,2 g/l Passando a un tasso di 1,2, in Francia si rischiano 2 anni di prigione. In Inghilterra, Italia e Spagna da 3 a 6 mesi. In Germania il carcere è alternativo alla multa.

