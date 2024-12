Prime 48 ore del Codice della strada: 5mila violazioni, 14 per droga

I dati

In una nota congiunta il Ministero dell’Interno e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti spiegano che dall’entrata in vigore del nuovo Codice, sabato 14 dicembre, per 48 ore sono state registrate: 19.154 pattuglie di polizia e carabinieri impegnate in controlli; 4.744 violazioni contestate, di cui: 431 per limiti di velocità; 365 per mancato uso delle cinture di sicurezza; 117 per uso scorretto del cellulare alla guida. Inoltre sono state ritirate 224 carte di circolazione.