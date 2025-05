Novità in casa Rowenta: ecco il nuovo X-Force Flex 14.80 Animal Care

L’X-Force Flex 14.80 integra una batteria removibile. Rowenta dichiara un’autonomia fino a 90 minuti, sufficiente per una sessione completa di pulizia. Tuttavia, la confezione include una sola batteria e la ricarica richiede tempo: avere una batteria aggiuntiva potrebbe essere un vantaggio. Con un peso di soli 1,8 kg (in modalità aspirabriciole, senza tubo e spazzola), il design compatto rende la pulizia più leggera e maneggevole, anche per sessioni prolungate. Il motore è potente e silenzioso, più silenzioso di marchi blasonati. In dotazione anche un secondo filtro: molto comodo in quanto permette di non aspettare l’asciugatura del primo una volta lavato.