Serie A, la Roma batte 5-0 il Parma. Oggi altre tre partite

La cronaca di Roma-Parma

La Roma torna a vincere in campionato e all’Olimpico batte 5-0 il Parma. Dopo pochi minuti l’arbitro assegna un rigore per un fallo in aerea di Balogh su Dybala: all’8’ l’argentino va sul dischetto e col piattone sinistro supera Suzuki. Al 13’ il raddoppio della Roma: cross di Angelino, Saelemaekers al volo firma il 2-0. Al 19’ il Parma è pericoloso: tiro di Hernani, Svilar riesce a deviare la palla sulla traversa e a salvare la sua porta. Il primo tempo finisce 2-0 per la Roma. Al 51’ doppietta di Dybala, che corregge in porta un tiro di Saelemaekers. Al 67’ traversa di Camara. Poi ancora rigore per la Roma: Mihaila spintona Saelemaekers, al 74’ sul dischetto si presenta Paredes e non sbaglia. A fissare il risultato sul 5-0 finale è Dovbyk, che su assist di Dybala segna all’83’.

Il tabellino di Roma-Parma 5-0

9' pt Dybala (rig.), 13' pt Saelemaekers, 7' st Dybala, 29' st Paredes (rig.), 39' st Dovbyk



ROMA (3-4-2-1): Svilar, Mancini, Hummels, Ndicka, Saelemaekers, Koné, Paredes, Angelino; Dybala, El Shaarawy; Dovbyk. All.: Ranieri



PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Coulibaly, Delprato (9' st Valenti), Balogh, Valeri (13' st Benedyczak); Sohm, Hernani; Man, Haj Mohamed (1' st Camara), Almqvist (9' st Cancellieri); Bonny (25' st Mihaila). All.: Pecchia



Ammoniti: Bonny, Almqvist e Angelino per gioco falloso.