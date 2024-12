Coppa Italia, l’Atalanta batte 6-1 il Cesena e vola ai quarti

La cronaca di Atalanta-Cesena

L’Atalanta batte 6-1 il Cesena e vola ai quarti di Coppa Italia. I padroni di casa sbloccano il risultato sopo 4 minuti: servito da Djimsiti, Zappacosta batte Pisseri con un diagonale rasoterra. Il raddoppio della Dea al minuto numero 8: De Ketelaere dialoga con Retegui, poi il belga firma di destro il 2-0. Il terzo gol è di Samardzic al 27’, con la deviazione decisiva di Pieraccini. Al 35’ arriva la doppietta di De Ketelaere. Il primo tempo si chiude 4-0 per l’Atalanta. Nella ripresa, il 5-0 arriva al 54’ e porta la firma di Brescianini. Al 71’ doppietta anche di Samardzic: è 6-0. Al 90’ il gol della bandiera del Cesena: segna Ceesay, servito da Francesconi. Finisce 6-1 per l’Atalanta, che a gennaio affronterà il Bologna.

Il tabellino di Atalanta-Cesena 6-1

4' pt Zappacosta (A), 8' pt De Ketelaere (A), 27' pt Samardzic (A), 35' pt De Ketelaere (A), 9' st Brescianini (A), 26' st Samardzic (A), 45' st Ceesay (C)



ATALANTA (3-4-2-1): Rui Patricio (33' st Rossi); Toloi, Hien (19' st Sulemana), Djimsiti (19' st Godfrey); Palestra, De Roon, Pasalic (6' st Brescianini), Zappacosta; Samardzic, De Ketelaere (6' st Zaniolo); Retegui. All.: Gasperini



CESENA (3-4-2-1): Pisseri; Ciofi (29' st Curto), Piacentini, Pieraccini; Adamo (37' st Hraiech), Mendicino, Bastoni (15' st Chiarello), Celia; Tavsan (15' st Francesconi), Kargbo (29' st Ceesay); Van Hoijdonk. All.: Mignani



Ammoniti: Djimsiti, Toloi e Bastoni per gioco falloso.