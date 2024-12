Coppa Italia, la Lazio batte 3-1 il Napoli e vola ai quarti di finale

Lazio-Napoli, la cronaca della partita

La partita si accende al 20esimo minuto: contropiede della Lazio con Pedro che viene steso in area da Caprile. Il rigore viene calciato da Zaccagni che però si fa ipnotizzare dal portiere ospite. Nonostante il penalty sbagliato, i padroni di casa insistono e al 32esimo trovano il vantaggio: Gigot mette in mezzo di testa e Noslin realizza. Passano pochi minuti e il Napoli pareggia: tiro di Neves respinto da Mandas, arriva Simeone che in scivolata segna. Al 41esimo però la Lazio torna avanti, ancora con Noslin, al termine di una bella azione corale. A inizio ripresa arriva la tripletta dell'attaccante olandese che segna di testa su cross di Zaccagni. Il risultato non cambia più e la squadra di Baroni può festeggiare la qualificazione ai quarti.

Il tabellino di Lazio-Napoli 3-1

Gol: nel pt 32' Noslin, 36' Simeone, 41' Noslin, nel st 5' Noslin

LAZIO (4-2-3-1): Mandas, Hysaj, Patric, Gigot, Lazzari, Rovella, Dele-Bashiru (28' st Castrovilli), Tchaouna, Pedro (15' st Isaksen), Zaccagni (15' st Guendouzi), Noslin (48' st Marusic). All.: Baroni

NAPOLI (4-2-3-1): Caprile; Zerbin (27' st McTominay), Rafa Marin, Juan Jesus, Spinazzola, Folorunsho (27' st Di Lorenzo), Gilmour, Ngonge (27' st Politano), Raspadori (40' st Lobotka), Neres, Simeone (33' st Lukaku). All.: Conte

Ammoniti: Rafa Marin, Neres per gioco falloso. Zaccagni, Hysaj per proteste. Note: nel pt al 21' Caprile para il rigore calciato da Zaccagni.