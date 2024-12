Coppa Italia, Milan batte Sassuolo 6-1, va ai quarti. Ok anche Bologna

Si sono giocati oggi due incontri degli ottavi di finale di Coppa Italia: nell’incontro delle 18.30, gli uomini di Italiano hanno battuto il Monza con il punteggio di 4 a 0 e strappato il pass per il prossimo turno. Nella partita delle 21, invece, i rossoneri hanno conquistato la qualificazione superando il Sassuolo con ampio margine ascolta articolo

Si sono giocati oggi due ottavi di finale della Coppa Italia 2024/25. Nelle due partite odierne a strappare il pass per il prossimo turno sono stati il Bologna e il Milan. I felsinei, nell’incontro delle 18.30, hanno avuto ragione del Monza con il punteggio di 4-0. I rossoneri invece, scesi in campo alle 21, hanno superato il Sassuolo per 6-1. Gli ottavi di finale di Coppa Italia proseguono domani, con la Fiorentina che sfiderà l’Empoli alle ore 21, mentre giovedì alla stessa ora la Lazio riceverà il Napoli.

La cronaca di Bologna-Monza Tutto facile per il Bologna, che strappa il pass per i quarti di finale rifilando un rotondo 4-0 al Monza. Gli uomini di Italiano realizzano due gol per tempo: nella prima frazione sono Pobega e Orsolini (che si infortuna segnando) ad andare in rete, mentre nella ripresa completano le marcature Dominguez (subentrato proprio a Orsolini) e Castro. Il tabellino di Bologna-Monza 4-0 32' Pobega, 35' Orsolini, 63' Dominguez, 77' Castro BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia, Holm (33'st Corazza), Casale, Lucumi (33' st Erlic), Lykogiannis, Freuler, Pobega, Orsolini (39' pt Dominguez), Ferguson (16' st Moro), Iling-Junior, Castro. All.: Italiano. MONZA (3-4-2-1): Pizzignacco, D'Ambrosio (19' st Carboni), Izzo, Caldirola, Ciurria (26' st Sensi), Colombo (26' st Martins), Valoti, Birindelli, Vignato (1' st Mota), Maric, Petagna (19' st Forson). All.: Nesta. Ammoniti: Izzo per gioco falloso.

La cronaca di Milan-Sassuolo Bastano 23 minuti al Milan per rifilare 4 gol al Sassuolo: gli uomini di Fonseca partono forte e vanno in vantaggio al minuto 12 con la rete di Chukwueze. Nei successivi 11 giri d’orologio arrivano altri 3 gol: prima Reijnders, poi ancora Chukwueze e infine Leao chiudono la partita a metà del primo tempo. Nella ripresa i rossoneri vanno ancora in gol con Calabria. Al minuto 59 arriva la rete di Mulattieri, ma dopo appena due minuti il Milan segna ancora con Abraham. Il risultato non cambia più e la partita termina 6-1 per i rossoneri. Il tabellino di Milan-Sassuolo 6-1 12’ e 21’ Chukwueze, 17’ Reijnders, 23’ Leao, 56’ Calabria, 59’ Mulattieri (S), 61' Abraham

MILAN (4-2-3-1): Sportiello (1' st Torriani); Calabria, Tomori, Pavlović, Terracciano; Fofana (1' st Musah), Reijnders (20' st Bartesaghi); Chukwueze, Loftus-Cheek (1' st Pulisic), Leão (1' st Okafor); Abraham. All.: Fonseca. SASSUOLO (4-3-3): Satalino; Paz (1' st Miranda), Odenthal, Muharemović, Pieragnolo (22' st Missori); Iannoni, Obiang, Caligara (22' st Thorstvedt); Volpato, Mulattieri (37' st Toljan), Antiste (37' st Kumi). All.: Grosso. Ammoniti: Paz, Odenthal, Terracciano per gioco falloso.