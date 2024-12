Coppa Italia, l'Empoli batte la Fiorentina ai calci di rigore

Gli ottavi di finale del torneo, dopo le vittorie di ieri di Bologna e Milan, sono proseguiti stasera con un altro match. Allo stadio Franchi di Firenze i viola sono tornati in campo a pochi giorni dallo choc per il malore che ha colpito Edoardo Bove (ora non più in terapia intensiva). Allo stadio diversi gli omaggi al centrocampista. I tempi regolamentari sono terminati 2-2 e la qualificazione si è decisa ai rigori

Dopo i successi di ieri di Bologna e Milan , gli ottavi di finale della Coppa Italia sono proseguiti oggi con un altro match. Allo stadio Franchi la Fiorentina è tornata in campo a pochi giorni dallo choc per il malore che ha colpito Edoardo Bove durante la partita di campionato contro l'Inter. La squadra di Palladino ha affrontato l’Empoli e ha perso ai calci di rigore, dopo che i tempi regolamentari erano finiti 2-2. Ai quarti i ragazzi di D'Aversa affronteanno la vincente di Juventus-Cagliari.

Poco prima della partita, il Direttore Generale della Fiorentina Alessandro Ferrari ha parlato delle condizioni di Bove e ha annunciato che il giocatore ha lasciato la terapia intensiva. "Edoardo sta bene, è in forma, sta recuperando e siamo contenti. Bisogna avere pazienza e rispetto per lui. Ha cambiato reparto e quindi le cose vanno meglio. È nelle mani giuste e sta bene. Ha lasciato la terapia intensiva, per la precisione è passato in un reparto che si chiama Utic, di livello di delicatezza inferiore".

Prima dell’inizio del derby toscano, sul maxischermo è apparsa un’immagine del centrocampista, da domenica sera ricoverato all'ospedale di Careggi, e il messaggio “Torna presto Edo, ti vogliamo bene”. I compagni di squadra di Bove si sono riuniti in mezzo al campo, insieme a tutto lo staff medico, e hanno srotolato un lenzuolo con su scritto “Non volevi la maglia eccoti lo striscione, Edo ti aspettiamo”. Mentre i tifosi della Fiesole, con migliaia di cartoncini, hanno composto il numero 4, come la maglia indossata finora dal giocatore, fra gli applausi di tutto il pubblico presente.

Fiorentina-Empoli, la cronaca della partita

Dopo pochi minuti lEmpoli va avanti: Martinez Quarta perde palla, Ekong controlla e realizza. Poi esulta facendo il segno del 4 con le dita della mano, una dedica per Bove, gesto apprezzato anche dal pubblico viola. Al 17esimo padroni di casa vicini al pari: crossi di Dodô per Kean che da pochi passi colpisce la traversa. Nella ripresa la Fiorentina entra con un’intensità maggiore e al 59esimo pareggia: tiro di Sottil respinto dal portiere ma sulla ribattuta arriva Kean che segna. Al 70esima la rimonta viene completata: Sottil calcia, la conclusione viene deviata da Gosens e finisce in rete. Ma passano solo pochi minuti e l’Empoli pareggia: assist di Henderson in profondità per Esposito che supera il portiere con uno scavetto. I tempi regolamentari finiscono in parità e il match si decide ai calci di rigore. Sbagliano Ekong, Ranieri e Kean. L'Empoli passa il turno.