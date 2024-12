Fiorentina-Inter, malore in campo per Bove: partita sospesa

Arrivano prime notizie confortanti riguardo Edoardo Bove da Firenze. Secondo quanto riportato dall'inviato di Sky Sport Matteo Barzaghi, il centrocampista fortunatamente ha ripreso conoscenza, respira e il cuore batte regolarmente. Con lui ci sono lo staff medico viola e alcuni dirigenti. Non c'e' ancora una diagnosi ufficiale. Dalle prime parziali ricostruzioni sarebbe stata stata una crisi epilettica a causare il malore con arresto cardiaco in campo. Durante le prime fasi dei soccorsi sembra , dalle prime parziali ricostruzioni, sembra solo che il cuore battesse lento e in ambulanza non ci fosse battito autonomo.