Serie A, Torino-Bologna finisce 0-2. Alle 18 Genoa-Napoli. VIDEO

I rossoblù vincono a Torino grazie alle reti di Dallinga e Pobega. Nell’incontro delle 18 gli uomini di Conte scendono in campo a Genova, mentre alle 20.45 i biancocelesti sfideranno il Lecce al Via del Mare. Ieri il Milan ha battuto l’Hellas Verona

Prosegue la diciassettesima giornata del campionato di Serie A 2024/25. Dopo la partita di ieri sera, in cui il Milan ha superato a Verona l’Hellas per 1 a 0 grazie al gol di Reijnders, oggi ci sono altri tre incontri in programma: alle 15 il Torino ha ricevuto il Bologna, con la partita che è terminata 2 a 0 per i rossoblù grazie alle reti di Dallinga e Pobega. Alle 18, poi, sarà il momento di Genoa-Napoli mentre alle 20.45 la Lazio sarà di scena a Lecce (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A).