Coronavirus in Italia, il bollettino con i dati di oggi 24 novembre

"Oggi abbiamo 23.232 positivi, con 188.659 tamponi mentre ieri erano 149.000, e quindi c'è stato un leggero aumento del numero dei positivi. Però c'è un brutto dato: ci sono stati 853 decessi a fronte di 630 di ieri". È questo il quadro che emerge sulla situazione coronavirus in Italia secondo i dati forniti, il 24 novembre, dal direttore della Prevezione del ministero della Salute, Gianni Rezza ( AGGIORNAMENTI - SPECIALE ). Il giorno precedente, cioè il 23 novembre , i nuovi casi erano stati 22.930. Il bollettino quotidiano del ministero della Salute indica che sono 3.816 i pazienti ricoverati al momento in terapia intensiva, con un aumento di 6 unità. Il rapporto positivi/test scende al 12,3%.

Vittime, guariti e tamponi

Dall'inizio della pandemia, in Italia le persone risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 1.455.022. Le vittime, in totale, sono 51.306. I guariti, nelle ultime 24 ore, sono 20.837, per un totale di 605.330. I ricoverati con sintomi sono 34.577 (+120). Sono invece 759.993 le persone in isolamento domiciliare. I tamponi sono in tutto 20.726.180, in aumento di188.659 rispetto al 23 novembre. I casi testati sono finora 12.398.952, al netto di quanti tamponi abbiano fatto.

La Regione Abruzzo comunica che dal totale dei casi positivi sono stati sottratti 2 casi del giorno 23/11 in quanto non pazienti Covid.

La Regione Basilicata comunica che il numero odierno dei decessi (16) è riferito a più giornate dal 19 al 24 novembre.

La Regione Emilia Romagna comunica che in seguito a verifica sui dati comunicati nei giorni passati sono stati eliminati 3 casi in quanto giudicati non casi Covid. La Regione Friuli Venezia Giulia comunica che i nuovi casi di oggi includono 117 casi positivi registrati dai laboratori privati dal 21 ottobre al 21 novembre