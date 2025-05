Incidente sul lavoro nel Pratese, 57enne muore travolto da un camion

La vittima, un cittadino italiano originario dell'Albania, stava lavorando in strada quando un camion parcheggiato in pendenza ha perso aderenza e l'ha travolto. La procura indaga per omicidio colposo

Ancora incidenti sul lavoro, questa volta in provincia di Prato. Un uomo di 57 anni ha perso la vita mentre stava lavorando in strada. È successo in via del Bisenzio a Vernio, nella provincia toscana. La vittima, cittadino italiano originario dell’Albania, sarebbe stato travolto da un camion parcheggiato in pendenza che, forse in maniera autonoma senza che ci fosse nessuno alla guida, ha iniziato a muoversi. Secondo quanto spiega la procura pratese, l’uomo avrebbe provato a intervenire per fermare la corsa del mezzo ma è stato travolto, rimanendo schiacciato. La procura "sta procedendo al sopralluogo e agli accertamenti per verificare le modalità del fatto ed individuare le eventuali responsabilità penali. Si procede per omicidio colposo".