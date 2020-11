Coronavirus in Italia e nel mondo, le ultime notizie. DIRETTA

Governo al lavoro per il prossimo dpcm con le misure anti-Covid per Natale e Capodanno. Oggi vertice di Conte con i capi delegazione di maggioranza, mentre Boccia e Speranza vedono gli enti locali con Arcuri e Borrelli. Previsti controlli per chi rientra dall'estero, spostamenti limitati in tutta Italia e regole per evitare assembramenti durante lo shopping. Si attendono poi indicazioni Ue sullo sci, con Berlino che chiede lo stop fino al 10 gennaio. Continua a calare in Italia il rapporto tra positività al Covid-19 e tamponi effettuati, ora all'11%. In calo anche i pazienti ricoverati con sintomi e in generale il numero degli attualmente positivi. Speranza presenterà in Parlamento il 2 dicembre il piano strategico dei vaccini. ( BOLLETTINO