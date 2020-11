13/22 ©Ansa

Tornano sotto quota 10mila gli attualmente positivi al Covid in Umbria, ora 9.937, 260 in meno in 24 ore e in calo per il terzo giorno consecutivo. Emerge dai dati della Regione che confermano anche il trend in diminuzione dei ricoverati in ospedale, ora 432 (-10). Nell'ultimo giorno sono stati registrati altri 386 nuovi positivi e 638 guariti, ma anche otto nuovi morti, (in totale 355). I tamponi analizzati in un giorno sono stati 4.331, 399.810, con un tasso di positività dell'8,9%