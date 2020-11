12/12 ©Ansa

Ad eccezione del primo ciclo di vaccinazioni che "riguarderà solamente il personale sanitario, il personale delle Rsa e gli ospiti delle Rsa - ha detto Toti -, per quelle successive credo che il sistema del drive-through", utile a "vaccinare tante persone in poco tempo, sarà quello che useremo anche in questa Regione"