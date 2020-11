Vaccino AstraZeneca, Di Lorenzo: all’Italia 2 mln dosi entro gennaio

Di Lorenzo: “Dopo l’ok dalle agenzie regolatorie arriveranno prime dosi”

approfondimento

Coronavirus in Italia e nel mondo, le ultime news. DIRETTA

“Io mi auguro che entro dicembre, gennaio massimo, le agenzie riescano a verificare tutto, senza tralasciare il minimo controllo che riguardi la sicurezza e lavorando con il massimo rigore. Penso che possano dare la loro validazione. A quel punto potranno arrivare le prime dosi. La volontà di essere pronti da parte da AstraZeneca ha fatto sì che la produzione fosse già cominciata tre mesi fa per essere pronti a dare un primo lotto di vaccini nel momento in cui ci sarà la validazione”, ha precisato Di Lorenzo.

“Qualunque scienziato chieda di verificare tutti i dati e chiede la massima trasparenza, fa esattamente il suo lavoro, è giusto che sia così”, ha aggiunto l’amministratore delegato e presidente dell'Irbm di Pomezia, commentando indirettamente le ultime dichiarazioni del virologo Andrea Crisanti, in cui parlando dell’eventuale primo vaccino aveva detto: "Senza dati non me lo faccio, perché voglio essere rassicurato che è stato testato e soddisfi tutti i criteri di sicurezza ed efficacia”.

“Posso dire che AstraZeneca ha già preparato tutti, in effetti tutti i dati di fase 1 e fase 2 sono stati pubblicati su Lancet, per cui c’è la massima trasparenza. Adesso, appena saranno pronte tutte le carte finali e tutte le verifiche finali e verranno consegnate all’Ema e all’Fda, non ho dubbi che verranno rese pubbliche con una pubblicazione su una rivista scientifica di grande prestigio, come Lancet”, ha concluso Di Lorenzo.