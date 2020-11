12/17 ©Getty

Quest'anno, in 8 settimane, sono state vaccinate 14 milioni di persone contro l'influenza, ha spiegato il premier Pedro Sanchez. La popolazione totale della Spagna è di 47 milioni. Sanchez ha inoltre affermato che si sta lavorando per fare in modo che la logistica "garantisca la temperatura necessaria" per la conservazione del vaccino Pfizer-BioNTech, che dev'essere a 70 gradi sotto zero