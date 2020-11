Vaccino Covid, Arcuri: un punto somministrazione ogni 20mila cittadini

Il Commissario per l'emergenza coronavirus, in commissione bilancio alla Camera, ha illustrato nuovi aspetti del piano per la vaccinazione, al momento in fase di definizione. Previsto un punto di "conservazione e somministrazione" dei vaccini ogni 20-30mila cittadini. Si terrà conto di 4 variabili ed è già stato chiesto alle Regioni di indicare i luoghi prescelti. Arcuri ha anche spiegato che sono già stati spesi 94 milioni e che nel riparto europeo, l'Italia ha diritto al 13,5% dei vaccini