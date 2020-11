Coronavirus in Italia e nel mondo, le ultime news. DIRETTA

Giappone, cancellati eventi inizio anno imperatore

A causa del coronavirus, per la prima volta in 30 anni in Giappone non verranno programmate le tradizionali celebrazioni di inizio anno, che prevedono il messaggio dell'imperatore Naruhito e la consueta adunata dei sudditi al palazzo reale. Lo ha comunicato l'Agenzia della casa imperiale, spiegando che la decisione si e' resa necessaria per i timori che la rassegna possa attrarre un numero eccessivo di persone - molte delle quali anziane - in spazi ristretti, con il rischio di un'ulteriore diffusione del Covid-19.