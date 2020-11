Nuovo Dpcm, ipotesi chiusura dei ristoranti a Natale e Santo Stefano

Dalla riunione tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e i capi delegazione di maggioranza emerge la possibilità di uno stop ai ristoranti il 25 e il 26 dicembre. Per i viaggi fra regioni gialle si starebbero valutando deroghe per chi abbia il domicilio in una regione diversa da quella di residenza o per alcuni casi di ricongiungimento familiare. Dovrebbe rimanere in vigore l’attuale divieto di circolazione notturno dalle 22 alle 6 del mattino

Ipotesi spostamenti solo per i residenti, ma si pensa a delle deroghe

Blocco della mobilità tra le Regioni, con l'esclusione della possibilità per i residenti di tornare a casa. È questa, a quanto si apprende, la regola di base che dovrebbe valere per le zone gialle nel prossimo Dpcm, per limitare l'esodo natalizio. L'intesa di massima sul tema sarebbe stata raggiunta, ma la discussione sarebbe ancora aperta e si starebbero valutando deroghe per chi abbia il domicilio in una regione diversa da quella di residenza o per alcuni casi di ricongiungimento familiare.

Verso conferma delle chiusure notturne

Secondo quanto emerge dall’incontro, l’intenzione sarebbe quella di mantenere l’attuale divieto di circolazione notturno dalle 22 alle 6 del mattino. Tuttavia, i negozi in zona gialla potrebbero restare aperti fino alle 21 o anche oltre, purché rispettino appunto l’orario limite stabilito dal Dpcm.