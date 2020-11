Coronavirus in Italia e nel mondo, le news del 28 novembre. DIRETTA

Verso spostamenti tra Regioni solo per residenti, a vaglio deroghe

Blocco della mobilità tra le Regioni, con l'esclusione della possibilità per i residenti di tornare a casa. E' questa, a quanto si apprende, la regola di base che dovrebbe valere per le zone gialle nel prossimo Dpcm, per limitare l'esodo natalizio. L'intesa di massima sarebbe stata raggiunta nella riunione di Conte con i capi delegazione ma una discussione sarebbe ancora aperta e si starebbero valutando deroghe per chi abbia il domicilio in una regione diversa da quella di residenza o per alcuni casi di ricongiungimento familiare.