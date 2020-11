Secondo fonti di governo, sarà da questa data - e non dal primo dicembre come ipotizzato inizialmente - che, in via sperimentale, chi compra in negozio con carte, bancomat o app per i pagamenti digitali potrà ottenere un rimborso del 10%, fino a un totale di 150 euro, sui propri acquisti (minimo dieci) effettuati nel prossimo mese. Il cashback ordinario (con relativi super-premi) partirà invece da gennaio 2021