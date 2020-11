Covid, monitoraggio Iss: Rt in Italia scende a 1,08

9/11 ©Ansa

Questa settimana, inoltre, si osserva per la prima volta in varie settimane una diminuzione nell'incidenza dei casi Covid a livello nazionale negli ultimi 14 giorni: 706.27 per 100,000 abitanti nel periodo 9/11/2020-22/11/2020 contro 732,6 per 100,000 abitanti nel periodo 2/11/2020-15/11/2020), sebbene questa rimanga "a livelli molto alti". Si sottolinea però che "in diverse Regioni, tuttavia, si continua a segnalare una incidenza in aumento"