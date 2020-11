Dl ristori, governo ha pagato il 33% di quanto promesso alle aziende

Come segnalato nel bonus tracker di Sky TG24 , si tratta di circa il 33 per cento dei soldi promessi dalla maggioranza per i ristori alle aziende e partite Iva. Infatti tra i tre decreti ristori approvati fino a ora i miliardi stanziati per i contributi alle imprese sono poco più di 4 e mezzo.

Clicca qui se non vedi il grafico.

Rispetto invece al solo primo decreto ristori i fondi arrivati a imprenditori e autonomi hanno superato il 60 per cento della promessa. Il governo a ottobre aveva anticipato che i soldi sarebbero arrivati tutti per metà dicembre, un obiettivo che rimane possibile.

In totale i contributi e ristori alle aziende, distribuiti dall'Agenzia delle Entrate e basati sulla perdita di fatturato, hanno raggiunto per ora gli 8,2 miliardi di euro a favore di 2,4 milioni di partite Iva. Ai soldi dei decreti ristori vanno infatti aggiunti i più di 6 miliardi elargiti in estate grazie al decreto "rilancio".

Intanto dall'esecutivo fa sapere che entro fine anno dovrebbe arrivare il quarto decreto ristori, basato però questa volta sul rinvio delle tasse, per circa 8 miliardi, per le attività economiche in crisi.