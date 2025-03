Fincantieri torna in utile dopo 5 anni: ordini a livelli record

Fincantieri registra un ritorno agli utili con un guadagno di 27 milioni di euro, in contrasto con la perdita di 53 milioni nel 2023. Si tratta del primo utile dall’inizio del 2019 e arriva con un anno di anticipo rispetto al piano previsto. Pierroberto Folgiero, amministratore delegato, ha sottolineato che l’azienda sta iniziando a vedere i frutti del 2024, con ricavi in aumento del 6,2%, pari a 8,1 miliardi di euro, segnalando l'inizio di una nuova fase per il gruppo. Questo risultato potrebbe preludere a un possibile ritorno alla distribuzione di dividendi, interrotta dal 2019. Rispondendo alle domande degli analisti, Fincantieri ha escluso al momento la distribuzione degli utili. Nel frattempo Donald Trump ha annunciato la creazione di un ufficio per la costruzione navale alla Casa Bianca, con nuovi incentivi fiscali per il settore. Folgiero ha sottolineato che questo sviluppo evidenzia l'importanza crescente della cantieristica navale nella geopolitica, riconosciuta dalle potenze mondiali come fondamentale per la difesa, la sicurezza e l'economia marittima.