Coronavirus in Italia, il bollettino con i dati di oggi 28 novembre

Sono 26.323 i nuovi contagi di Covid-19 in Italia ( ieri 28.352 ), a fronte di 225.940 tamponi giornalieri effettuati (ieri 222.803), con la percentuale di positivi all'11,6% (ieri 12,7%). È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 28 novembre sulla situazione coronavirus in Italia ( AGGIORNAMENTI - SPECIALE ). Le vittime sono 686 in un giorno, mentre le terapie intensive scendono ancora a 3.762 (-20).

Vittime, guariti e tamponi

approfondimento

Coronavirus, la situazione in Italia: grafici e mappe

Dall'inizio della pandemia, in Italia le persone risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 1.564.532. Le vittime, in totale, sono 54.363, con 686 decessi nelle ultime 24 ore. I guariti giornalieri sono 24.214, per un totale di 720.861. I ricoverati con sintomi sono 33.299 (-385). Sono invece 752.247 le persone in isolamento domiciliare (+1.820). I tamponi sono in tutto 21.637.641, in aumento di 225.940 rispetto al 27 novembre. I casi testati sono finora 12.842.250, al netto di quanti tamponi abbiano fatto.

La Regione Abruzzo segnala che è stato sottratto un positivo del 27/11/2020 in quanto duplicato. La Regione Emilia Romagna segnala che in seguito a verifica sui dati comunicati nei giorni passati sono stati eliminati 7 casi, in quanto giudicati non casi COVID-19, e 1 decesso in quanto precedentemente erroneamente trasmesso. La Regione Friuli Venezia Giulia segnala che a seguito del rilascio da parte di Insiel S.p.A. del portale per l’inserimento degli esiti dei tamponi molecolari eseguiti presso laboratori privati, si è resa necessaria l’integrazione con la base dati relativa ai tamponi molecolari processati presso laboratori del SSR. Pertanto, i dati comunicati in data odierna comprendono una quota di dato corrente (relativo alla settimana 23-29 novembre) ed una quota di dato pregresso (1 ottobre-22 novembre), come di seguito specificato: Nuovi casi positivi 1432. Dato corrente 1184 (946 da laboratori SSR e 238 da laboratori privati). Dato pregresso 248 (laboratori privati). Incremento persone testate: 6029. Dato corrente 4432 (2276 da laboratori SSR e 2156 da laboratori privati). Dato pregresso 1597 (laboratori privati). Incremento tamponi: 15001. Dato corrente 9453 (7030 da laboratori SSR e 2423 da laboratori privati). Dato pregresso 5548 (laboratori privati)