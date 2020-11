Covid, Oms: a Natale evitare pranzi e cene in famiglia

Maria Van Kerkhove, capo tecnico dell'organizzazione, sostiene che "la difficile decisione di non riunirsi" con i propri cari durante le feste "è la scommessa più sicura". Sui vaccini interviene il direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus: "Con le ultime notizie positive provenienti dalle sperimentazioni, la luce in fondo a questo tunnel lungo e buio sta diventando più splendente"

Anche l'Oms sconsiglia di fare pranzi o cene in famiglia a Natale per contenere i contagi da coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI - LE MAPPE - IL BOLLETTINO). Lo fa tramite Maria Van Kerkhove, capo tecnico dell'organizzazione, durante il consueto briefing sul Covid-19. "La difficile decisione di non riunirsi in famiglia per le feste è la scommessa più sicura", ha sottolineato la dottoressa.

"La luce in fondo al tunnel è più splendente" leggi anche Covid, Oms: "L'Europa si attrezzi o arriverà una terza ondata" Sul tema dei vaccini è intervenuto il direttore generale dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus. "Con le ultime notizie positive provenienti dalle sperimentazioni, la luce in fondo a questo tunnel lungo e buio sta diventando più splendente. Ora c'è una speranza reale che i vaccini, combinati con altre misure sanitarie testate, aiuteranno a mettere fine alla pandemia di Covid-19". E aggiunge: "Nessun vaccino nella storia è stato sviluppato così rapidamente. La comunità scientifica ha stabilito un nuovo standard per la creazione dei vaccini".

Il vaccino AstraZeneca leggi anche Coronavirus, AstraZeneca: efficacia vaccino 90% con dosaggio ottimale ll capo ricercatore dell'Oms, Soumya Swaminathan, in una dichiarazione alla Reuters ha definito "incoraggianti" i risultati del vaccino AstraZeneca, sottolineando che l'agenzia dell'Onu "non vede l'ora di esaminare questi dati come gli altri dati delle ultime settimane". Swaminathan ha aggiunto che l'Oms apprezza "il fatto che AstraZeneca" abbia creato un vaccino "facile da conservare, cosa buona per Paesi e popolazioni in tutto il mondo".