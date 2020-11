Covid, Cei: “Sulle messe di Natale pronti a collaborare col Governo”

Il portavoce ha dichiarato che la Conferenza Episcopale Italiana “avrà modo di monitorare la situazione epidemiologica e confrontarsi sulle modalità di celebrare i riti natalizi in condizioni di sicurezza, nella piena osservanza delle norme, come finora avvenuto”

Il direttore dell'Ufficio Nazionale per le comunicazioni sociali della Cei, Vincenzo Corrado, si è espresso sul tema delle celebrazioni di Natale circa la situazione Covid in Italia: "La Conferenza Episcopale Italiana avrà modo nei suoi organismi istituzionali di monitorare la situazione epidemiologica e confrontarsi sulle modalità di celebrare i riti natalizi in condizioni di sicurezza, nella piena osservanza delle norme, come finora avvenuto. Un segno prezioso di prossimità verso tutto il Popolo di Dio ricordato anche nel recente 'Messaggio alle comunità cristiane in tempo di pandemia', approvato dal Consiglio Episcopale Permanente" (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE DEL CONTAGIO - LA SITUAZIONE NEL LAZIO E A ROMA). Ha poi aggiunto: "È desiderio della Conferenza Episcopale Italiana continuare la valida collaborazione, in ascolto reciproco, con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero degli Interni e il Comitato tecnico-scientifico".

Martedì sessione straordinaria del Consiglio Episcopale Permanente

Martedì 1 dicembre si svolgerà una sessione straordinaria del Consiglio Episcopale Permanente, in videoconferenza. Dopo l'Introduzione del Pro-Presidente Monsignor Mario Meini (Vescovo di Fiesole) - che sarà inviata ai giornalisti accreditati - i lavori prevedono una riflessione e una condivisione sulla situazione legata alla pandemia da Covid-19, a pochi giorni dalla diffusione del Messaggio alle comunità cristiane. "Si farà discernimento su questo tempo di prova anche in previsione di un prossimo futuro", fa sapere la Cei. Alla conclusione dei lavori, verrà diffuso il comunicato finale.