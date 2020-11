Covid a Roma, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Si è svolta ieri una riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza, presieduto dal prefetto Matteo Piantedosi, sulle misure da mettere in campo nel weekend

Riconfermato per il weekend a Roma il dispositivo di sicurezza per evitare assembramenti messo in campo lo scorso fine settimana. Si è svolta ieri una riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza, presieduto dal prefetto Matteo Piantedosi, sulle misure da mettere in campo nel weekend. Secondo quanto si è appreso, dopo un'attenta disamina dei flussi delle persone e dei picchi è stato confermato dispositivo con "rinnovata attenzione" e una concentrazione di maggiori sforzi operativi nelle situazioni e momenti in cui c'è maggiore necessità, che potrebbero essere nella fascia pomeridiana o in tarda mattinata, più affollate lo scorso fine settimana. Sarebbe stato anche fatto il punto sui controlli effettuati lo scorso weekend che hanno interessato circa 30mila persone e 10mila esercizi commerciali.