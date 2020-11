Covid nel Lazio, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

"Nel raffronto con gli altri giovedì di novembre si conferma un trend in rallentamento: giovedì 5 novembre i casi erano 2.735, il 12 novembre 2.686, il 19 novembre 2.697 casi", spiega l'assessore alla sanità del Lazio Alessio D'Amato. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE DEL CONTAGIO)

7:56 - Covid: Assessore Lazio, prudenza su riapertura scuole

"La strada è lunga e serve prudenza anche sul tema della riapertura delle scuole". Così l'assessore alla sanità del Lazio Alessio D'Amato. "Nel raffronto con gli altri giovedì di novembre si conferma un trend in rallentamento: giovedì 5 novembre i casi erano 2.735, il 12 novembre 2.686, il 19 novembre 2.697 casi -spiega- Dunque nel raffronto con il primo giovedì del mese abbiamo 475 casi in meno. bisogna comunque mantenere alta l'attenzione poiché la strada è ancora lunga". Intanto è pronto il manuale, realizzato assieme allo Spallanzani, con le regole utili da seguire in casa che sarà distribuito in tutti i drive-in e sarà pubblicato su salutelazio.it.