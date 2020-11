Covid in Lazio, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Su oltre 24mila tamponi nel Lazio si registrano 2.276 casi positivi, 69 decessi e 1.576 guariti. Il rapporto tra positivi tamponi processati è al 9%. La stima del valore Rt rimane stabile sotto a 1 (0.8). “Il virus rallenta se confrontiamo il valore di questo ultimo venerdì del mese con il valore del primo venerdì del mese di novembre abbiamo 423 casi in meno", ha affermato l'Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE DEL CONTAGIO)

8:10 – In Lazio, 2.276 positivi su oltre 24mila tamponi

Rimane stabile sotto a 1 nel Lazio l'indice Rt: resta a 0.8. Su oltre 24 mila tamponi (-1.612) si registrano 2.276 casi positivi (+16), 69 i decessi e +1.576 guariti. Quest'ultimo è un valore record. Il rapporto tra i positivi e i tamponi è al 9%. "Il virus rallenta, se confrontiamo il valore di questo ultimo venerdì del mese con il valore del primo venerdì del mese di novembre abbiamo 423 casi in meno", osserva l'Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. "Dobbiamo consolidare il dato e non abbassare la guardia. Comportamenti come quelli visti a Roma nei grandi centri commerciali sono assurdi, è come mettere benzina nel motore del virus. Se non vogliamo trovarci tra quindici giorni a richiudere tutto vanno evitati" ammonisce D'Amato riferendosi in particolare alla folla che ha animato l'apertura di un nuovo grande centro commerciale. Nella Capitale i casi positivi sono stati oggi 1.306 casi. Nelle province si registrano 569 casi e sono nove i decessi nelle ultime 24h. Nella Asl di Latina sono 260 i nuovi casi, di cui ventisette hanno link con la Rsa San Michele di Aprilia dove è in corso l'indagine epidemiologica. I nuovi casi nella Asl di Frosinone sono stati151 nuovi, nella Asl di Viterbo 73 e nella Asl di Rieti 85. E proprio oggi è entrato in funzione il primo Covid Hotel assistito presente sul territorio della provincia di Rieti. La struttura è stata allestita nell'Oasi Francescana Gesù Bambino di Greccio, il comune del Reatino dove sorge l'omonimo santuario francescano e dove il poverello d'Assisi nel 1223 rappresentò, per la prima volta nella storia del cristianesimo, la natività. La struttura protetta per pazienti malati di Covid, è dotata di 92 posti letto complessivi, tutti in camera singola.