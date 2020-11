In una riunione lampo, il Consiglio dei ministri ha scelto il nome del prefetto Guido Nicolò Longo per guidare la Sanità calabrese. Il premier su Twitter: "Ha già operato in Calabria, sempre a difesa della legalità". Originario di Catania, 68 anni, ha lavorato a lungo a Palermo, come investigatore della squadra mobile, addetto alle sezioni Narcotici e Omicidi. È stato anche prefetto di Vibo Valentia

Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera alla nomina del prefetto Guido Nicolò Longo come nuovo commissario alla sanità in Calabria. La riunione del Cdm è stata lampo, durata solo il tempo della nomina. Il premier Conte, su Twitter, ha definito Longo "un uomo delle istituzioni, che ha già operato in Calabria, sempre a difesa della legalità".