Coronavirus in Italia, il bollettino con i dati di oggi 27 novembre

Le vittime sono 827 in 24 ore, per un totale di 53.677, mentre le terapie intensive sono 3.782 (-64). I casi totali, compresi morti e guariti, raggiungono quota 1.538.217

Sono 28.352 i nuovi contagi di coronavirus in Italia ( ieri 29.003 ), a fronte di 222.803 tamponi giornalieri effettuati (ieri 232.711), con il rapporto tra nuovi casi e test che si assesta al 12,7%. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 27 novembre sulla situazione coronavirus in Italia ( AGGIORNAMENTI - SPECIALE ). Le vittime sono 827 in un giorno, mentre le terapie intensive sono 3.782 (-64).

Vittime, guariti e tamponi

Dall'inizio della pandemia, in Italia le persone risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 1.538.217. Le vittime, in totale, sono 53.677, con 827 decessi nelle ultime 24 ore. I guariti giornalieri sono 35.467, per un totale di 696.647. I ricoverati con sintomi sono 33.684 (-354). Sono invece 750.427 le persone in isolamento domiciliare. I tamponi sono in tutto 21.411.701, in aumento di 222.803 rispetto al 26 novembre. I casi testati sono finora 12.729.411, al netto di quanti tamponi abbiano fatto.