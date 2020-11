Coronavirus in Italia, il bollettino con i dati di oggi 26 novembre

Le vittime sono 822 in 24 ore, per un totale di 52.850, mentre le terapie intensive sono 3.846 (-2): il numero è in calo per la prima volta da diverse settimane. I casi totali, compresi morti e guariti, raggiungono quota 1.509.875

Sono 29.003 i nuovi contagi di coronavirus in Italia ( ieri 25.853 ), a fronte di 232.711 tamponi giornalieri effettuati (ieri 230.007), con la percentuale positivi-tamponi che si attesta al 12,4%. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 26 novembre sulla situazione coronavirus in Italia ( AGGIORNAMENTI - SPECIALE ). Le vittime sono 822 in un giorno, mentre le terapie intensive sono 3.846 (-2): il numero è in calo per la prima volta da diverse settimane.

Vittime, guariti e tamponi

Dall'inizio della pandemia, in Italia le persone risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 1.509.875. Le vittime, in totale, sono 52.850, con 822 decessi nelle ultime 24 ore. I guariti giornalieri sono 24.031, per un totale di 661.180. I ricoverati con sintomi sono 34.038 (-275). Sono invece 757.961 le persone in isolamento domiciliare. I tamponi sono in tutto 21.188.898, in aumento di 232.711 rispetto al 25 novembre. I casi testati sono finora 12.623.390, al netto di quanti tamponi abbiano fatto.

La Regione Basilicata comunica che il dato sui casi guariti è in corso di verifica e il numero totale dei decessi comprende 1 paziente residente in altra regione con diagnosi e decesso avvenuto in struttura ospedaliera della regione Basilicata.

La Regione Emilia Romagna comunica che in seguito a verifica sui dati comunicati nei giorni passati sono stati eliminati 2 casi in quanto giudicati non casi Covid.

La Regione Friuli Venezia Giulia, infine, comunica che i casi di oggi riportano 104 positività da laboratori privati nel periodo 11-24 novembre.