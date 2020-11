1/15 ©Ansa

Mentre il premier Giuseppe Conte lavora a una iniziativa comune a livello Ue per fermare la corsa alle località di montagna, a livello nazionale il governo pensa a delle misure che riguarderanno chi si recherà all’estero per trascorrere le vacanze natalizie, e in particolare per i Paesi in cui resteranno aperte le località sciistiche

Sci, Conte lavora a iniziativa Ue per stop piste e impianti