Governo e Regioni discutono le misure da attuare. Sul tavolo del confronto, tanti temi: dalla scuola allo sci, fino alle messe di mezzanotte. Sul ritorno tra i banchi scolastici, i presidenti di regione hanno chiesto di prolungare la didattica a distanza per i licei fino a gennaio. Boccia: "Impianti sciistici riaprono quando epidemia sarà raffreddata". Fontana: "Governo ci lascia in zona rossa fino al 3 dicembre"

Governo e Regioni discutono le linee del prossimo Dpcm. Sul tavolo del confronto, tanti temi: dalla scuola allo sci, fino alle messe di mezzanotte. Sul ritorno tra i banchi scolastici, i presidenti di regione avrebbero chiesto di prolungare la didattica a distanza per i licei fino a gennaio. Le regioni "unanimamente hanno ritenuto di suggerire al governo di procrastinare al 7 gennaio ogni riapertura della didattica in presenza per chi è ancora oggi in didattica a distanza”, ha spiegato il presidente della Liguria, Giovanni Toti, in merito alla riunione tra i ministri Boccia, Speranza e la conferenza regioni, l'Anci con Decaro e le province italiane. Intanto Speranza avverte: "L'indice RT è di pochissimo sopra 1, ma serve ancora prudenza. Dobbiamo evitare di disperdere i sacrifici fatti finora" (AGGIORNAMENTI - SPECIALE).

La richiesta delle Regioni sulla scuola approfondimento Covid, le scuole chiuse regione per regione Sulla scuola Toti ha precisato: "Tutte le regioni hanno unanimamente ritenuto di dire al Governo che si tratterebbe di una mossa inopportuna in questo momento soprattutto alla vigilia della pausa festiva delle scuole - ha detto Toti - in assenza di un programma di scaglionamento degli ingressi e in assenza di un servizio pubblico che oggi prevede capienza al 50% e andrebbe ritoccata”.

Boccia: sci riapre quando epidemia è raffreddata approfondimento Riapertura impianti sciistici, Ue: "Competenza nazionale" Al centro delle discussioni anche il tema degli impianti sciistici. "Gli impianti da sci e il sistema vacanze invernali che sono fondamentali per la nostra economia riapriranno quando l'epidemia si sarà raffreddata, speriamo nel giro di un mese, un mese e mezzo. I ristori saranno garantiti per tutte le attività che non potranno aprire”, ha anticipato Boccia. Poi, sui limiti di orari per le celebrazioni natalizie, ha spiegato: "Seguire la messa, e lo dico da cattolico, due ore prima o far nascere Gesù bambino due ore prima non è eresia. Eresia è non accorgersi dei malati, delle difficoltà dei medici, della gente che soffre”.