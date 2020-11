5/10 ©Fotogramma

In Toscana circa 600 studenti del liceo Machiavelli Capponi di Firenze hanno "disertato" la didattica a distanza per scioperare contro l'attuale situazione della scuola per l'emergenza Covid. Gli studenti si sono collegati sulla stessa piattaforma usata per le lezioni online, entrando però in un'aula digitale predisposta dai rappresentanti di istituto per un'assemblea degli studenti in cui è stato fatto il punto sulla dad

